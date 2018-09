Pensioen in Jip en Janneke taal

Pensioen ingewikkeld? Veel mensen ervaren pensioen als ingewikkelde materie en van latere zorg. Daarom stellen ze het uit om actie te ondernemen of ze doen er helemaal niks mee. Als het moment komt van “had ik maar….”, dan is men vaak te oud om nog voldoende pensioen op te bouwen.

Waarom is (extra) vermogen opbouwen nodig? Met de vergaande vergrijzing van de Nederlandse bevolking maken steeds meer mensen zich terecht zorgen over hun financiële toekomst. Vragen als: “is er straks nog wel AOW, kunnen we de alsmaar toenemende zorgkosten nog wel betalen en bestaan alle sociale uitkeringen in de toekomst nog?“, zijn aan de orde van de dag. Ook de Overheid doet met haar uitspraak van participatiemaatschappij hier een schepje boven op. Een ieder moet steeds meer voor zich zelf zorgen, anders wordt het onbetaalbaar. Alleen al daarom is het verstandig een potje voor later op te bouwen.

Hoe bouw je (extra) vermogen op? Eigenlijk bouwt iedereen wel een vorm van vermogen op, vaak zonder dat men zich dat realiseert. Hierbij moet men denken aan pensioen van een werkgever, sparen, beleggen of verzekeren. Ook de overwaarde van het eigen huis is een vorm van vermogen opbouwen. Maar is dat allemaal voldoende voor de toekomst? En is er niet een betere manier van pensioen opbouwen.

Explosieve groei van het aantal ZZP’ers. Ook deze alsmaar groeiende groep doet zeker verstandig aan een financieel plan te maken voor later. Zij zijn vaak kwetsbaarder dan men denkt. Ook omdat men niet onder de sociale verzekeringen valt. De meestal hogere verdiensten dan in loondienst geven de financiële ruimte om nu inkomen voor later te reserveren. Maar dan moet men dit wel doen.

Kortom, het is nu verstandig over uw financiële toekomst na te denken, voordat het te laat is. Zonder u nu angst aan te praten en het risico dat deze verlammend werkt adviseer ik u, al dan niet met hulp van een deskundige, uw financiële toekomst in beeld te (laten) brengen. U zult daarin de toekomst geen spijt van hebben!

Boekje ”De noodzaak van extra vermogen opbouwen” Wij hebben een boekje samengesteld waarin de meestal ingewikkelde materie rond pensioen en lijfrente in Jip & Janneke taal wordt uitgelegd. Ga naar synvest.nl/pensioenboek om dit boekje gratis te downloaden of aan te vragen.

Frits Panhuyzen is algemeen directeur bij SynVest Asset Management in Amsterdam www.synvest.nl