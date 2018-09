Wall Street voorzichtig van start

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag iets lager geopend. Beleggers kijken uit naar onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Canada over een nieuw handelsverdrag. Wel worden topbestuurders van techbedrijven Facebook en Twitter door de Amerikaanse Senaat gehoord over het gevecht tegen krachten die verkiezingen proberen te beïnvloeden. Verder ging Tesla omlaag na nieuwe opvallende uitspraken van topman Elon Musk.