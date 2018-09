Oliemarkt scheert langs orkaanschade

In de kunststrook tussen Alabama en Florida is dinsdagnacht de grootste orkaankracht van Gordon geland. Producenten hebben afgelopen dagenveel olieplatforms uit voorzorg ontruimd.

Tegelijkertijd daalt de Iraanse olieproductie al sneller dan verwacht. De sancties treden vanaf begin november in werking. De uitstroom zal in september dalen naar 1,5 miljoen vaten per dag. Dat was in juni nog 2,3 miljoen vaten per dag.

Oliesector overleeft eerste stormfront Gordon in Golf van Mexico. Ⓒ BLOOMBERG

Brentolie werd mede daardoor woensdag eerst 0,7% goedkoper. Toen de kracht van Gordon afnam, hoewel die komende dagen nog altijd voor overstromingen en zware regenval zal zorgen, zakte de olieprijs in de avond met 1,5%.

„Het effect van Gordon lijkt voorlopig mee te vallen. Beleggers anticiperen op de olieprijs die afgelopen dagen was opgelopen en pakken mogelijk wat winst”, zegt econoom Hans van Cleef van ABN Amro. Want over een jaar is een futurecontract voor levering van Brentolie al 45% meer waard geworden, beleggers cashen.

Productieproblemen

Tot half mei ging de prijs van Brent naar $84 per vat. Deels omdat er veel potentieel in de markt niet geleverd zou kunnen worden. Onduidelijk was bovendien hoeveel reservecapaciteit er in de markt is.

Na de zomer zijn ook hedgefondsen teruggekeerd, die volop speculeren op de olieprijs zonder dat dit veel met vraag en aanbod te maken hoeft te hebben. Venezuela en Libië kampen daarnaast met productieproblemen.

"Verwachte olieprijs zou ik eerder verhogen dan verlagen"

Saudi-Arabië probeert dit spel van tekorten en onzekere productie als leider van het oliekartel OPEC in balans te brengen. „Maar het is ontzettend moeilijk om precies in te schatten hoeveel olie er nodig is, omdat die markt zo groot is”, aldus Van Cleef. Dat verklaart de schommelingen in de markt.

ABN Amro verhoogde vorige maand de inschatting van de olieprijs, die door de sterke vraag bij een deels uitvallend aanbod sneller zou gaan stijgen dan tot nu toe werd ingeschat. De bank voorzag een prijs van $85 voor Brentolie in heel 2019, tegen $73 eerder. „Die verwachte olieprijs zou ik nu eerder verhogen dan verlagen”, stelt Van Cleef.