Column: Waarom gaat de roebel onderuit?

De Russische roebel is sinds begin augustus met 8% gedaald ten opzichte van de euro. Ogenschijnlijk is de terugval niet zo vreemd. Enkele weken geleden hebben de Verenigde Staten nieuwe economische sancties ingevoerd als reactie op de vermeende betrokkenheid van Rusland bij de zenuwgas-aanval op ex-spion Sergei Skripal. Het Amerikaanse Congres werkt bovendien aan nieuwe wetten, die beleggingen in Russische staatsschuld verbieden en die het onmogelijk maken voor Russische staatsbanken om zaken te doen in de Verenigde Staten.

Olie-inkomsten

Voorlopig is de rugwind voor de Russische economie echter beduidend groter dan de tegenwind van Amerikaanse en Europese sancties. De prijs van een vat Brent-olie is in de afgelopen twaalf maanden met ongeveer 45% opgelopen. Rusland is na Saudi-Arabië de grootste olie-exporteur ter wereld. Dankzij hogere energie-inkomsten stevent het land voor het eerst sinds 2011 af op een begrotingsoverschot. De Wereldbank voorspelt dat de economische groei de komende jaren uitkomt op 1,5% à 2%. Daar komt bij dat de overheidsschuld als percentage van het bbp uitkomt op slechts 12%. Dat is een schijntje vergeleken bij Nederland (57%) en de Verenigde Staten (105%).

Vlucht uit opkomende markten

De daling van de roebel is een stuk makkelijker te begrijpen als ook gekeken wordt naar de koersbewegingen van andere munten van opkomende markten. De Indiase roepie is in de afgelopen twaalf maanden met 8% gedaald tot het laagste niveau in twintig jaar. In deze periode ging de Zuid-Afrikaanse rand met 15% onderuit. De Braziliaanse real verloor ruim 20% en de Turkse lira is zelfs bijna gehalveerd. Beleggers en andere partijen halen massaal hun geld weg uit opkomende markten. Deze landen worden namelijk relatief hard geraakt door de handelsoorlog die de Verenigde Staten met China uitvechten. Daar komt bij dat de stijgende Amerikaanse rente het steeds aantrekkelijker maken om middelen in dollars aan te houden.

Nadeel van een goedkope munt

Een dalende munt leidt tot een sterkere internationale concurrentiepositie voor het lokale bedrijfsleven. Voor veel landen heeft een goedkopere valuta echter een enorm nadeel. Volgens de Wereldbank hebben opkomende markten gezamenlijk $3.700 miljard aan dollarleningen uitstaan. Door de daling van de eigen munt, neemt de hoogte van de schuld en de rentebetalingen uitgedrukt in lokale valuta steeds verder toe. Dit leidt weer tot nieuwe zorgen, die munten van opkomende markten verder onder druk zetten. Voor landen met een hoge schuldenlast kan zo een vicieuze cirkel ontstaan. Zo bekeken vallen de problemen van de Russische roebel nog best mee.

Laurens Maartens (laurens.maartens@nbwm.nl) is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij. Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.