Recepten van vader als basis

Arthur staat aan het hoofd van de distilleerderij en zijn oudste zoon Julian (28) runt het proeflokaal met slijterij op de Zaanse Schans. Zoon Allard (24) werkt op beide plekken, maar wordt door zijn vader opgeleid om de leiding over de distilleerderij ooit van hem over te nemen.

Puur natuur

In De Tweekoppige Phoenix worden eigen likeuren en distillaten gemaakt op basis van de recepten van vader Kruijt. Daarnaast maken ze likeuren, distillaten en zelfs frisdranken in opdracht. „Dat doen we zonder chemische toevoegingen. Alles is puur natuur”, vertelt Arthur. „We zijn continu op zoek naar leuke innovatieve ideeën; hoe gekker, hoe beter. Zo wordt hier onder meer jenever gemaakt van oud brood, wodka van tulpenbollen en limoncello met veldzuring.”

Roer omgegooid

Voordat Arthur het roer omgooide, werkte hij als docent op de hotelschool. „Maar ik was vanaf mijn 18e in mijn vrije tijd al bezig met distilleren, net als mijn vader.” Vader Kruijt werkte in de smaakmiddelenindustrie waar hij drank ontwikkelde in loondienst. „Maar alles wat hij bedacht, zowel voor zijn werk als in zijn vrije tijd, schreef hij op en die recepten vormen nu de basis van ons bedrijf.”

Samenwerken met twee van zijn drie zonen geeft Arthur veel voldoening. „Net als het gebruiken van mijn vaders recepturen. Het voelt ook niet als werk, maar als een verlengde van ons leven. Dit hoort bij ons.”