Spotify voor leermiddelen

Het vorig jaar gelanceerde platform verzamelt data uit digitaal lesmateriaal, apps, games en Cito- en methodetoetsen om voor elke leerling een persoonlijk ontwikkeltraject aan te bevelen. „Scholen maken nu ook al gebruik van leerlingvolgsystemen”, vertelt Bergmans, „maar data uit de verschillende onderwijsinstrumenten zit verstopt in diverse systemen en leraren moeten dat vaak nog handmatig verwerken. Briter doet dit automatisch en laat in één oogopslag zien wat de vorderingen van de leerlingen zijn en welke ondersteuning ze nodig hebben.”

Klokkijken

Leerkrachten geven op het platform aan welk lesmateriaal ze in de klas gebruiken en maken voor elke leerling een profiel aan. Het systeem geeft niet alleen aan hoe de groep ervoor staat, maar ook de individuele leerlingen. „De leerkracht krijgt bijvoorbeeld een alert dat vier kinderen uitvallen op het onderdeel klokkijken. Per leerling wordt vervolgens aangegeven welk lesmateriaal het beste kan worden ingezet. Zo leert de ene leerling beter uit een boek, terwijl een ander het sneller oppikt van een YouTubefilmpje.”

Bergmans, die eerder werkzaam was bij de onderwijstak van automatiseerder Paradigit en bij digitaal leerplatform Squla, benadrukt dat Briter geen lesmethode is, maar een handig instrument: „Hoewel onderwijs met zijn tijd moet meegaan, geloof ik niet in 100% digitaal onderwijs. Het is dan ook zeker niet bedoeld als vervanging van de leerkracht. Met ICT kun je onderwijs slimmer organiseren en daarmee bijdragen aan de kennis- en talentontwikkeling van kinderen.”

Zonnetje

De Brabantse ondernemer en vader van twee kinderen hoopt dat het platform er ook toe bijdraagt dat scholen een einde maken aan de huidige niveau-indeling. „Nu worden kinderen ingedeeld in zon, maan en ster, maar ieder kind moet een zonnetje zijn. Een zwakke rekenaar zal altijd een zwakke rekenaar blijven, maar met het juiste gereedschap kan hij wel groeien.”

Het platform beveelt zowel lesmateriaal aan dat al gebruikt wordt in de klas, als instrumenten die hun intrede er nog niet hebben gedaan. Momenteel betreft het alleen gratis lesstof van bijvoorbeeld YouTube of Khan Academy, maar in de toekomst wordt dit aangevuld met betaalde content van andere leeromgevingen en uitgeverijen aan toegevoegd. Grote onderwijspartijen als Malmberg en Noordhoff zijn nog niet aan het systeem gekoppeld.

Presenteerblaadje

Zowel scholen in de Randstad -waar de klassen steeds groter worden- als scholen in krimpregio’s -waar verschillende groepen samengevoegd worden- maken gebruik van het systeem. „Leerkrachten zijn minder tijd kwijt aan het invoeren van gegevens en in plaats van zelf een handelingsplan te schrijven voor leerlingen, krijgen ze het van Briter op een presenteerblaadje.”