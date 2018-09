’Val groeilanden besmet Europa’

Inmiddels is een bredere uitverkoop gaande in deze opkomende markten, constateren handelaren op Wall Street.

Het standaard mandje met valuta uit opkomende landen noteert op het laagste niveau sinds mei.

Volgens Deutsche Bank is in toenemende mate sprake van besmetting van de handel op Wall Street en Europa. De besmetting tast dan allereerst de minder sterke zuidelijke landen in de eurozone aan.

Turken getroffen door zwakke lira. Ⓒ EPA

In Indonesië veroorzaakten de aandelen de snelste duikeling in drie jaar. De Zuid-Afrikaanse rand heeft in geen twee jaar zo slecht gestaan, bijna 6% prijsverlies in een week tegen de dollar staat op het bord.

Die greenback steeg daarentegen fors in waarde.

De Turkse lira ging voor de zevende dag omlaag tegen de Amerikaanse munt, hoewel er woensdag zicht kwam op een lang verwachte rentestijging, mogelijk volgende week.

Scherpe daling

De breed samengestelde MSCI Emerging Markets-index is voor de zesde dag op rij aan het zakken, met de scherpste daling in drie weken op zijn conto. De index staat 20% lager dan in januari, Saudi-Arabië en Indonesië zijn het zwaarst getroffen.

Beleggers waren aanvankelijk nog optimistisch nadat Mexico een gedetailleerde overeenkomst met de Verenigde Staten had gesloten om het aloude Nafta-verdrag te vervangen, de basis voor zijn handelspraktijk met Noord-Amerika.

Het optimisme is sindsdien afgenomen omdat het duidelijk is geworden dat Canada, de andere Nafta-partner, buiten de regeling valt.

Vorige week ging op zijn beurt de Argentijnse peso naar zijn laagste punt in de geschiedenis, er gaan nu al 41 peso tegen de dollar.

Scepsis terug

„De scepsis is terug”, overziet Esther Maria Reichelt, analist bij Commerzbank.

De opkomende markten staan verder onder druk omdat de Amerikaanse centrale bank het monetaire beleid verkrapt. Dat stuwt de dollar hoger, en treft de munten van opkomende landen.

De Federal Reserve heeft dit jaar twee keer de rente verhoogd en zal die naar verwachting later deze maand opnieuw laten stijgen.

Brouwer ABInbev koerste woensdag naar het laagste niveau in vier jaar tijd, de multinational is sterk afhankelijk van opkomende markten: vooral de Braziliaanse real, peso en rand zijn belangrijk voor het bedrijf.

