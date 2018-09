Geologen rocksterren in goud

De onderzoekers zijn vanwege hun kennis zelf beleggingen geworden. Rond een aantal geologen worden beleggingsfondsen opgetuigd, die in een zeer volatiele goudwereld toegankelijk worden voor Nederlandse beleggers.

Geoloog Quinton Hennigh, directeur van Novo Resources, krijgt momenteel veel aandacht onder deze bodemonderzoekers. In Australië kocht Hennigh 10.000 vierkante kilometer grond. In de toplaag trof hij veel gouden nuggets aan, stukjes goud die snel te verwerken zijn.

Goudvondst

Nog geen garantie voor een grote vondst. Maar met zijn onderbouwde claim dat er veel meer in de grond zit en toegestroomde beleggingen, werd zijn Novo Resources $1,6 miljard waard.

Hennigh toonde dat hij stukken goud had gevonden in dezelfde aardlaag die in Witwatersrand in Zuid-Afrika voor de grootste goudkoorts in Afrika heeft gezorgd.

"Zonder een geoloog als Hennigh kun je het verschil niet maken"

Het Plethora Precious Metals Fund, dat belegt in edelmetalen, investeert al langer in Hennighs exploratie. „Hij is wereldtop. Zonder een geoloog als Hennigh kun je het verschil als goudproducent bijna niet maken”, zegt Douwe van Hees, beheerder van dit speculatieve fonds met 205% rendement sinds de oprichting in 2012.

Waardevolle wegwijzers

Van Hees richtte in januari Plethora Private Equity op. Dat volgt het spoor van een aantal geologen. Per geoloog tuigt het bedrijven op: beleggers financieren direct het zoekwerk.

De geologen krijgen ook zelf aandelen in het bedrijf. „Dat geeft een prikkel om de exploratie tot een succes te maken”, aldus Peter Vermeulen van het Utrechtse fonds.

De waarde van goudgeologen bleek in de jaren zeventig. Voor het eerst werd goud ontdekt dat met het blote oog niet te zien was. De geologen die de goudader in Nevada vonden, maakten dit tot de grootste vondst in de Verenigde Staten. Sindsdien zoeken geologen met hun kaarten en rijdende laboratoria naar nieuwe aders.

’Wereldberoemd’

„Bodemlagen zijn redelijk gedetailleerd in kaart gebracht. Die kennis is beschikbaar, geologen kunnen met eigen aanpak en ervaring het verschil in bodemvondsten maken”, zegt Willem Middelkoop van het Commodity Discovery Fund dat met vier geologen werkt. ,,Quenton Hennigh wordt waarschijnlijk wereldberoemd.”

Geologen hebben het tij mee. Het al niet grote legertje met ervaren bodemonderzoekers is aan het vergrijzen. Een groot aantal is recent met pensioen gegaan en de jongere generatie is nog niet op de markt.

Plethora Private Equity steekt momenteel ook geld in de ’bv Daniel James’. In Servië toonde deze geoloog met een serie boorgaten goud te kunnen vinden.

„Een andere goudzoeker had vijftig meter verderop geboord, maar niets gevonden”, zegt Van Hees. „Daniel keek op een andere manier: nu wordt daar volop naar goud gezocht in een groter gebied.”

