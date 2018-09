Recordaantal verzekeringsfraudeurs loopt tegen de lamp

Dat zegt directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars, dat vandaag bekendmaakt voor een recordbedrag van 101 miljoen euro aan fraude te hebben opgespoord. Vorig jaar werden 11.540 mensen betrapt op verzekeringsfraude.

Zwarte lijst

Verzekeraars worden volgens Weurding steeds handiger in de opsporing. Het aantal betrapte fraudeurs was vorig jaar 15 procent hoger dan in 2016, terwijl er 3 procent meer onderzoeken werden gedaan. „Er wordt beter samengewerkt tussen verzekeraars en met politie en justitie, daarnaast levert data-analyse veel op. Er wordt bijvoorbeeld aan de bel getrokken als er in korte tijd veel wordt geclaimd, of als er vanaf één adres claims bij meerdere verzekeraars worden ingediend.”

De verzekeraar kan bij fraude de verzekering beëindigen en aangifte doen bij de politie. Daarnaast moet een betrapte klant steeds vaker een bedrag van 532 euro betalen als bijdrage aan de onderzoekskosten van de verzekeraar. Deze boete is in twee jaar meer dan duizend keer uitgedeeld.

Sterke baby

Verzekeringsfraude is soms wel heel duidelijk. Een vrouw claimt waterschade omdat haar dochter een emmer van tien liter water heeft omgegooid. De dochter blijkt echter pas negen maanden oud, veel te klein om zo’n zware emmer om te duwen. Een vakantieganger zegt dat een koffer met inhoud is gestolen, maar er worden zoveel spullen opgegeven dat ze samen nooit in die koffer passen.

Voor hoeveel geld er in totaal wordt gefraudeerd bij verzekeraars is onmogelijk te zeggen, legt Weurding uit. „Maar het gaat om honderden miljoenen euro’s.” De motorrijtuigenverzekering wordt het meest geplaagd door fraude. Daarna volgen de brand- en opstalverzekering. Bij reisverzekeringen worden ook veel valse claims ingediend.

Facebook

Soms zit er georganiseerde criminaliteit achter de fraude, maar vaak is er echter sprake van dat de gelegenheid de fraudeur maakt. Er is bijvoorbeeld echt ingebroken, maar het slachtoffer zet twee smartphones extra op de lijst van verdwenen inboedel. Deze ’gelegenheidsfraudeurs’ lopen vrij makkelijk tegen de lamp, bijvoorbeeld door berichten die zij op sociale media plaatsen.

Zo zag een onderzoeker van een verzekeraar eens dat iemand een oproep op Facebook had geplaatst waarin werd gevraagd om een bonnetje van een recent gekochte televisie, om die bij de inboedel te kunnen claimen. Onderzoekers van verzekeraars worden steeds handiger in het verzamelen van bewijs van fraude. Daarbij wordt ook naar iemands uitingen op sociale media gekeken.