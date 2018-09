Galapagos zet stap met Bechterew-middel

In de zogeheten fase 2 Tortuga-studie werd een groep patiënten met filgotinib behandeld. Zij lieten hier goede reacties op zien in vergelijking met de groep die met placebo's werd behandeld. De studie werd uitgevoerd in België, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Polen, Spanje en Oekraïne. In totaal werden 116 patiënten bij de test betrokken.

Het hoofd van ontwikkeling van Gilead zei dat de resultaten uit de test bemoedigend zijn en aantonen dat filgotinib de potentie heeft om tegen de ziekte van Bechterew ingezet te worden. Momenteel wordt door Galapagos en Gilead filgotinib ingezet tegen reuma en de ziekte van Crohn.