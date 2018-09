Nieuwe managers voor Kiadis Pharma

Volgens topman Arthur Lahr past de benoeming van het duo in de bedrijfsstrategie, waarbij wordt gemikt op verdere groei. Een van de doelen voor het bedrijf is het vercommercialiseren van de activiteiten. Kiadis werk naar eigen zeggen onder meer aan verdere uitbreiding in de Europa.

De Canadees Schaefer komt over van farmaceut Aenova, waar hij zich als bestuurder ook met personeelszaken bezighield. Joy, die de Britse nationaliteit heeft, werkte eerder onder meer als bedrijfsadvocaat in New York en Londen bij Latham & Watkins en Norton Rose Fullbright.