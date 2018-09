Minder winst voor Kas Bank

In het eerste helft van het jaar kwam de winst uit op 5,1 miljoen euro. Dat was in de meetperiode een jaar eerder nog 8,5 miljoen euro. De baten kwamen uit op 51,8 miljoen euro, van 53,6 miljoen euro in de eerste helft van 2017. De bedrijfslasten stegen in de periode met 3 miljoen euro tot 45,4 miljoen euro. Kas Bank maakte verder bekend een interim-dividend uit te zullen keren van 0,21 euro per aandeel.

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen strategische investeringen versneld gedaan om het transformatieproces naar een ,,innovatieve administratiebank" een impuls te geven. Onder meer in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werkt het bedrijf aan verdere groei.

Uitdagend

De tweede helft van dit jaar en heel 2019 bestempelt Kas Bank als uitdagend. Het bewaard vermogen en de baten zullen volgend jaar naar verwachting afnemen. Kas Bak mikt op verdere kostenbesparingen en het vinden van nieuwe inkomstenbronnen.

Kas Bank ligt volgens topman Sikko van Katwijk voor op schema met de beoogde kostenbesparingen eind dit jaar van structureel 20 miljoen euro. Sinds de aankondiging in 2016 schrapte het bedrijf al honderden banen. Momenteel telt Kas Bank 460 voltijdsbanen. Dat waren er eerder circa 700. Van Katwijk sluit niet uit dat er nog meer banen zullen verdwijnen.

In de nieuwe strategie kijkt Kas Bank ook naar kleine overnames. Verder wordt duidelijk geïnvesteerd in innovatie via het zogeheten Kas Lab. Via deze ,,kweekvijver" worden nieuwe bronnen van inkomsten ontwikkeld, ook door middel van samenwerkingen met start-ups. Ook hoopt Kas Bank hier op tijd de juiste mensen met de juiste technologische achtergrond te strikken in een periode waarin veel bedrijven om technisch personeel zitten te springen.