'Openingsverlies voor Damrak'

Effectendienstverlener Kas Bank heeft afgelopen halfjaar minder winst gemaakt ten opzichte van een jaar eerder. Ook de opbrengsten vielen lager uit. Het bedrijf verwacht dat de tweede helft van 2018 en 2019 uitdagend zullen zijn.

Ook Galapagos staat in de schijnwerpers. Het biotechnologiebedrijf heeft samen met partner Gilead Sciences positieve resultaten behaald in een studie met het middel filgotinib tegen de ziekte van Bechterew. Dat is een aandoening waarbij de gewrichten van het bekken en de wervelkolom gaan ontsteken.

Overname

Aalberts Industries kondigde een kleine overname aan. De industrieel toeleverancier neemt het Amerikaanse Roy Metal Finishing (RMF) over. Een overnamesom werd niet gegeven. De overname van RMF, dat een jaaromzet van circa 30 miljoen dollar heeft, draagt volgens Aalberts direct bij aan de winst per aandeel.

Elders aan het overnamefront hebben digitaal beveiliger Gemalto en zijn Franse branchegenoot Thales een volgende horde genomen. De Amerikaanse toezichthouder CFIUS heeft goedkeuring gegeven voor de overname van Gemalto. Het is de zesde van de benodigde veertien goedkeuringen van toezichthouders voor de deal.

Aandacht

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Commerzbank. De Duitse bank moet deze maand zijn plek in de toonaangevende DAX-index inleveren. De plek van Commerzbank wordt ingenomen door Wirecard, een fintechbedrijf.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Duitse fabrieksorders in juli opnieuw zijn gedaald. De orders gingen met 0,9 procent omlaag op maandbasis. Economen hadden gemiddeld verwacht dat de orderontvangst met 1,8 procent zou stijgen in juli.

Verliezen

De Europese beurzen sloten woensdag met stevige verliezen. De AEX-index verloor 1,2 procent tot 546,91 punten en de MidKap zakte 0,9 procent tot 781,27 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt raakten tot 1,5 procent kwijt. New York ging verdeeld de dag uit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 25.974,99 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,2 procent.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1622 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 68,55 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 77,14 dollar per vat.