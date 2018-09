Nieuwe verliesbeurt voor Japanse beurs

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,4 procent in de min op 22.487,94 punten. Het was de vijfde verliesbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex. Vooral de technologiebedrijven werden van de hand gedaan na de koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. Hokkaido Electric Power zakte ruim 6 procent. Het elektriciteitsbedrijf sloot al zijn centrales na de aardbeving. Ook de bedrijven die sterk afhankelijk zijn van het toerisme in Japan stonden onder druk.

De Chinese beurzen gingen verder omlaag na de stevige verliezen een dag eerder. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,3 procent lager en de beurs in Shanghai verloor 0,3 procent. De Kospi in Seoul zakte 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney raakte 1,2 procent kwijt.