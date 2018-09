Leden Tweede Kamer willen bankiers ING vervolgen om witwasschandaal

De oranje bank moet vanwege de betrokkenheid bij witwassen via een schikking 775 miljoen euro aan justitie betalen. Verschillende politici vinden dat echter lang niet ver genoeg gaan.

VVD-Kamerlid Roald van der Linde snapt er niks van dat bankiers intern slechts ’gestraft’ worden met bijvoorbeeld het inleveren van hun bonus. Het bedrijf - en daarmee de aandeelhouders en de klanten - betaalt volgens hem weliswaar een smak geld voor de schikking, maar de foute medewerkers voelen er weinig van. „Er moeten mensen zijn die bewust fouten hebben gemaakt en die komen er nu mee weg. Ik begrijp niet waarom er niet mensen vervolgd worden.”

Geen straf

Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat er medewerkers moeten worden vervolgd. „Alleen het inleveren van bonussen is natuurlijk geen straf.”

De sociaaldemocraat stuurt zelfs aan op het vertrek van de top: „Van Moerland stapte op bij Rabobank naar aanleiding van het Libor-schandaal, bij ING trekt niemand consequenties. Dat is onhoudbaar en laat zien dat de top niet écht de ernst van de situatie onderkent.”

SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil voorkomen dat medewerkers de dans ontspringen in de toekomst, hij wil ze in dit soort situaties altijd voor de rechter laten brengen. Het Kamerlid dient daar een speciale notitie over in. Bij ING deed men nu alsof niemand echt verantwoordelijk was, maar daar moeten organisaties in de toekomst niet mee weg kunnen komen volgens de SP. „Megaschikkingen zouden altijd voor de rechter moeten komen en er zou altijd strafrechtelijk onderzoek moeten volgen naar de betrokken opdrachtgevers en feitelijke leidinggevenden.”

Verantwoordelijk

CDA-Kamerlid Erik Ronnes: „Het is merkwaardig dat tot op heden niemand verantwoordelijkheid lijkt te dragen voor dit debacle.”

Het OM zegt dat er al geprobeerd is, via een uitgebreid onderzoek, om individuele werknemers te vervolgen.

Zo zijn er mails van medewerkers uitgeplozen. Maar het ontbrak aan bewijs om daar een succes van te maken. De recordschikking zou het hoogst haalbare zijn.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft de bank om opheldering gevraagd over de ’buitengewoon ernstige zaak’. Hij heeft de situatie bij ING inmiddels ook met de De Nederlandsche Bank besproken, zegt zijn woordvoerder. Over de inhoud van dat gesprek wil de bewindsman niets zeggen.