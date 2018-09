Bitcoin gaat hard onderuit

Bitcoins even zwakker in waarde. Ⓒ ROBERT HOETINK

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG/DFT) - Cryptovaluta's zijn in korte tijd weer sterk in waarde gedaald. Bekende digitale munten als de bitcoin, ethereum en ripple leverden het afgelopen etmaal tot ruim 20 procent in, zo blijkt uit de online koersborden van Coinmarketcap.com.