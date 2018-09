Beurs: Beleggers lozen risico’s, ASML onderuit

De AEX-index sloot daarop 1,4% lager bij 539,37 punten. De Midkap eindigde 1,1% lager op 772,29 punten.

De beurzen van Parijs en Frankfurt sloten respectievelijk 0,7% en 0,3% lager. De Duitse DAX kwam onder 12.000 punten, Bayer verloor er bijna 4%. Londen verloor 1%.

Duitse fabrieksorders over juli bleken onverwacht gedaald. Italiaanse staatsobligaties herstelden juist voor een derde dag op rij, een signaal van afname van zorgen over de begrotingsplannen.

"Markten willen zekerheid over handelsovereenkomsten"

Opkomende markten als Turkije en Argentinië stonden onder druk. „Ook de hele markt met techaandelen wordt lager gezet”, constateert handelaar Rein Schutte (Boer & Olij).

Ook het verzwakte handelssentiment weegt onderliggend zwaar. „De heffingen die de VS heeft opgelegd aan China van $200 miljard gaan waarschijnlijk in. De internationale handelsperikelen leiden tot terughoudendheid onder beleggers”, zo wijst Chris Jongbloed van Saxo Bank op de teruggang op het Damrak.

„De ontwikkelingen van Europa en de VS lopen steeds verder uit elkaar. Wall Street blijft liggen, dat gaat zich nu wreken op onze markt. Europese exporteurs willen dat er zekerheid over handelsovereenkomsten komt”, aldus Jongbloed.

Daling niet slecht

De VS houdt handelsverdragen met China, Canada en Europa de facto af.

Wall Street begon met een sterk krimpende Nasdaq. Grote chipproducenten en toeleveranciers als AMD, LAM en Applied Materials gaan 4 tot 6% onderuit.

„Vanwege de handelsoorlog zijn beleggers nu zo’n anderhalve week al wat banger voor overcapaciteit bij de halfgeleiders voor producenten van elektronica’, zegt tech-specialist Wim Zwanenburg (Stroeven & Lemberger).

Cruciaal banencijfer

De gepubliceerde ADP-cijfers voor de Amerikaanse werkgelegenheid in de private sector vielen tegen. De verwachting was dat er in juli 190.000 banen zijn bijgekomen. Dat werden een tegenvaller met 136.000 banen.

Het werkloosheidspercentage ging naar het laagste punt in 49 jaar.

De ISM Non-Manufacturing Index presteerde ook beter, een teken van solide groei van de Amerikaanse economie.

De euro stond een fractie lager bij $1,1626 tegen de dollar. Bitcoin verloor bijna 11%.

AkzoNobel verrast

Op het Damrak eindigde AkzoNobel (+1,2%) bovenin, tegen de trend in. „Het drijft vooral op de adviesverhoging van UBS van woensdag”, veronderstelt handelaar Reinier Schutte.

Staalconcern Arcelor Mittal voegde zich bij de verliezers bij de hoofdfondsen na een winst van 1,9% tot 0,6% verlies. Zijn overname van het Italiaanse Ilva wordt volgens Reuters vanmiddag aangekondigd na instemming van de vakbonden. Altice verloor 7%.

Chipmachinereus ASML bracht later de meeste mineur en ging door een 200-daags steunniveau en drukte op de AEX-index met een verlies van 4,6%.

„De teruggang van ASML lijkt me tijdelijk. Grote producenten hebben, gezien hun kapitaalplannen, nog zoveel investeringsplannen in de boeken”, zegt analist Wim Zwanenburg van vermogensbeheerder Stroeve & Lemberg vlak voor de grote teruggang.

Gemiddeld staat voor ASML nog een 17% hoger verwacht koersdoel bij analisten op het bord.

Digitaal beveiliger Gemalto steeg 0,8%. Gemalto en zijn Franse branchegenoot Thales hebben een volgende horde genomen. Het is de zesde van de benodigde veertien goedkeuringen van toezichthouders voor de deal.

KPN steeg 0,2%. Volgens Credit Suisse behoort KPN tot de Europese telecommaatschappijen die zich mogelijk gaan splitsen in een netwerk- en dienstenbedrijf.

Zwaargewichten ING (-0,1%) en Unilever (-1,6%) gingen mee terug. Minister Hoekstra (Financiën) trad donderdag in overleg met president-commissaris Weijers bij ING over het „zeer ernstige dossier”.

Financials ABN Amro en NN Group verloren respectievelijk 1% en 0,7%.

Oliegigant Shell trok de AEX omlaag met 1,4% verlies. Brentolie werd 1,2% goedkoper bij $76,30 per vat.

Aalberts Industries (-0,8%) nam het Amerikaanse Roy Metal Finishing (RMF) over. Een overnamesom werd niet gegeven. KBC noemt de overname ’strategisch logisch’.

Galapagos stond 3,6% lager na aanvankelijke koerswinst. Het biotechnologiebedrijf heeft samen met partner Gilead Sciences positieve resultaten behaald in een studie met het middel filgotinib tegen de ziekte van Bechterew.

Bij de middelgrote fondsen verloor techbedrijf Besi 3,3%, net voor bouwer BAM (-3,1%) en AMG (-2,4%).

Air France KLM verloor 1,2%. De Franse vakbonden zouden woedend zijn over de forse loonsverhoging voor KLM-piloten.

Kas Bank kelderde 17,5% bij de smallcaps. Het schrapt een derde aan dividend. De effectendienstverlener heeft afgelopen halfjaar minder winst gemaakt. Ook de opbrengsten uit het beheerd vermogen vielen lager uit. Het bedrijf verwacht dat de tweede helft van 2018 en 2019 uitdagend zijn. ING noemt de resultaten teleurstellend.

