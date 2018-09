'JPMorgan aangetrokken voor verkoop Vivat'

Anbang liet weten nog geen definitief besluit te hebben genomen over het moederbedrijf van verzekeraars als Zwitserleven en Reaal. De verkoop van Vivat hangt al een tijd boven de markt, sinds Anbang in de financiële problemen is gekomen en door de Chinese overheid gedwongen wordt buitenlandse bezittingen af te stoten. Branchegenoten Aegon en ASR hebben al aangegeven interesse te hebben, mocht Vivat op de markt komen.

Vivat is de voormalige verzekeringstak van de bank SNS Reaal, die in 2013 werd genationaliseerd. Anbang kocht de onderneming vervolgens voor het symbolische bedrag van 1 euro, met een kapitaalinjectie van bijna 1,4 miljard euro.