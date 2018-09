Fransen woedend over salarissprong KLM-piloten

Bij vooral zustermaatschappij Air France is de vlam in de pan geslagen, omdat Franse vakbonden stellen dat het afspraken met de VNV goed zijn voor loonsverhogingen van 9 en 13%. „Dit klopt niet!”, schrijft Elbers aan het personeel. „Ten aanzien van de salarisparagraaf is er niets veranderd ten opzichte van de eerdere afspraken met de VNV in mei van 4%. Daarnaast is verdere uitwerking gegeven aan de ingangsdatum van de werkdrukverlichting voor vliegers, waarvan de financiële impact moeilijk te bepalen is”, aldus de president-directeur.

Volgens de Franse vliegerbond SNPL zijn de werkdrukverlichtingafspraken ook nog eens goed voor 4%. Meerdere bronnen bij KLM gaan uit van tientallen miljoenen voor de totale deal. Bij Air France is de piloten-cao slecht gevallen, omdat het personeel het niet lukte om na 15 stakingsdagen 5,1% erbij te krijgen. Dit leidde tot het vertrek van topman Janaillac in mei.

De grondvakbonden bij KLM beginnen donderdag met onderhandelen over een nieuwe cao. „Op basis van de resultaten bij de piloten kijken wij vol vertrouwen naar het overleg”, zegt Bob van der Wal van de Vereniging KLM Professionals.

KLM neemt in de komende tijd 370 vliegers aan om onder meer de cao-regeling door te voeren en huurt een vliegtuig met bemanning van Transavia om de operatie rond te kunnen krijgen. Elbers zegt dat hij blij is met de afspraken omdat KLM flexibiliteit terugkrijgt van de piloten. De luchtvaartmaatschappij en vakbond hebben niet naar buiten gebracht wat de afspraken precies inhouden. De leden van de VNV moeten nog instemmen met het akkoord.