ABN AMRO investeert in Duits kredietplatform

De bank investeert in CrossLend via zijn Digital Impact Fund, dat samen optrekt met Earlybird en solarisBank. Zij steken samen in totaal 14 miljoen euro in het bedrijf.

Hoeveel ABN AMRO zelf in het platform investeert, is niet bekendgemaakt. Het Digital Impact Fund doet doorgaans investeringen tussen de 1 miljoen en 5 miljoen euro.