Meer passagiers voor easyJet

De bezettingsgraad lag op 96,4 procent. Daarmee zaten vliegtuigen in doorsnee iets voller dan een jaar eerder. De capaciteit nam met 5,5 procent toe. De prijsvechter voerde in augustus 50.500 vluchten uit, gemiddeld 1600 vluchten per dag.

De cijfers zijn exclusief de Berlijnse luchthaven Tegel waar easyJet sinds januari actief is na de overname van delen van het failliete Air Berlin. De maatschappij is één van de grootste spelers op luchthaven Schiphol.