We wonen steeds dichter bij ons werk

Dat blijkt uit de nieuwe monitor Infrastructuur en Ruimte van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

In vergelijking met 1996 zijn er vooral meer banen in de Randstadprovincies en binnen die provincies ook vaker in de grotere steden. Daardoor kunnen stadsbewoners er vaker voor kiezen om dicht bij hun huis te werken, wat zij volgens het PBL ook doen. Er wonen in vergelijking met 20 jaar geleden ook meer mensen in de grote steden.

Rand van de stad

De afstand tussen huis en werk is in 20 jaar met 4 procent afgenomen, maar dat had nog meer kunnen zijn als bedrijven niet zo vaak voor de rand van de stad zouden kiezen, locaties die over het algemeen toch vooral met de auto goed bereikbaar zijn.

Het is de wens van het kabinet dat mensen ook makkelijk met de trein of bus bij hun werk kunnen komen. Bij nieuwe woonwijken ziet het PBL wél dat steeds meer woningen ook goed met ov bereikbaar zijn.