’Rutte brengt vestigingsklimaat schade toe’

Dat stellen Rabo-economen Barbara Baarsma en Nic Vrieselaar in een analyse die vandaag wordt gepubliceerd. „Terwijl het kabinet volhardt dat de dividendbelasting ons vestigingsklimaat verziekt, blijft in de discussie onderbelicht dat het afschaffen daarvan ook averechts kan uitpakken voor de aantrekkelijkheid van Nederland voor (buitenlandse) bedrijven.”

Uit onderzoek blijkt dat bij een verlaging van dividendbelasting bedrijven meer dividend uitkeren en mogelijk minder investeren in innovatie, aldus de economen. Verder verslechtert het de positie van Nederland in onderhandelingen over fiscale verdragen.

Verder wijzen Baarsma en Vrieselaar erop dat de vennootschapsbelasting nu minder wordt verlaagd dan de bedoeling was om tegenvallers bij de dividendbelasting op te vangen: „Het negatieve effect van de hogere vpb dan beloofd op het vestigingsklimaat zou wel eens groter kunnen zijn, dan het positieve effect van afschaffing van de dividendbelasting.”

Volgens de Rabo-economen kan premier Rutte de €2 miljard van deze maatregel beter op andere manieren besteden. „Investeer het geld in een van de vele andere factoren die bepalend zijn voor de aantrekkelijkheid van Nederland. Zet bijvoorbeeld in op het verbeteren van de infrastructuur, of investeer in het Nederlandse onderwijs – zaken waar buiten- én binnenlandse bedrijven de vruchten van plukken.”