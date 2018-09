’Interesseren voor pensioen lastig’

„Vooral voor twintigers en dertigers is het te ver weg”, zegt Paul Koopman, woordvoerder bij het Verbond van Verzekeraars. De brancheclub reageert furieus op uitspraken van Corry van Herpen van adviseur Pensioen Perspectief. Zij stelt dat de 1 miljoen werknemers met een beschikbare premieregeling niet (begrijpelijk) worden geïnformeerd over hun pensioen.

Dat klopt niet, zegt Koopman namens de verzekeraars, die samen goed zijn voor 400.000 beschikbare premiepensioenen. Bij een dergelijk pensioen ligt de inleg vooraf vast, en is de uitkering afhankelijk van de beleggingsresultaten en van de stand van de rente.

„Deelnemers in dergelijke regelingen krijgen gewoon jaarlijks een uniform pensioenoverzicht, en daarnaast een apart kosten- en waardeoverzicht. Dat is samen uitgebreider dan het overzicht voor mensen met een meer gangbaar pensioen.”

„Op de website Mijn Pensioenoverzicht krijgen deelnemers een indicatie van het aan te kopen pensioen, vanaf 2019 in drie scenario’s. Er zit inderdaad onzekerheid in zo’n stelsel, maar de laatste jaren is juist gebleken dat regelingen met een vooraf vastgestelde uitkering ook geen volledige zekerheid geven, dus daarvoor komen ook drie scenario’s.”

Doordat veel pensioenen op basis van zo’n uitkeringsregeling recentelijk ook niet altijd zijn geïndexeerd, is het vertrouwen in de sector geschaad, aldus Koopman.

„Met de beschikbare premieregeling – en straks de individuele pensioenpotjes, die lijken hierop – krijgen mensen meer zicht op wat ze opbouwen en meer regie. We verwachten dat ze er ook anders over denken, maar dat blijft lastig omdat mensen pensioen nu onbewust associëren met onaangename zaken zoals ouderdom, gebreken en de dood.”

In een artikel in de krant van maandag leek het erop of Corry van Herpen heeft gezegd dat Uniforme Pensioenoverzichten niet verplicht zijn bij een beschikbare premieregeling. Dit heeft zij echter nooit zo gesteld, haar woorden zijn door een menselijke fout verkeerd weergegeven. Onze excuses.