Altijd op zoek naar pareltjes

Het begon allemaal 15 jaar geleden aan een Nederlandse keukentafel. „Na jaren in het buitenland gewoond te hebben en veel te hebben gereisd, waren we weer terug in Nederland”, vertelt Mertens. „Voor vrienden en familie nam ik altijd mooie spullen mee van mijn reizen en daar aan de keukentafel bedacht ik: ik kan daar een onderneming van maken.”

Portugal

Dus toog Mertens samen met echtgenoot Gerard de Rooij – die later ook in het bedrijf zou stappen - en hun kinderen tijdens de zomervakantie voor een maand naar Portugal. „Ik had ooit mooie glazen gekocht waarvan ik wist dat ze in Portugal gemaakt werden en het doel van die vakantie was de fabriek te vinden waar dat glaswerk vandaan kwam.” Na een lange zoektocht lukte dat en deed Mertens haar eerste aankoop: een pallet met 2000 glazen.

Er was wel enige twijfel. „Ik dacht: het zijn er zóveel, stel dat niemand ze wil kopen.” Die twijfel bleek nergens voor nodig: De kersverse onderneemster had al snel winkels gevonden die de glazen wilden verkopen en een bedrijf was geboren. Inmiddels verkoopt Van Verre veel meer dan glaswerk: van armbandjes gemaakt van oude slippers uit Mali tot kleurrijke kussens uit Bolivia en koperen schalen uit India.

Voelsprieten

De onderneemster is altijd op zoek naar mooie producten met bijzondere verhalen. „Mijn voelsprieten staan doorlopend aan”, lacht ze. „Ik ben veel op reis en daarnaast heb ik inmiddels een internationaal netwerk opgebouwd met mensen die net als ik geïnspireerd worden door dergelijke producten en me ideeën toeschuiven voor onze collectie.”

Voordat een product wordt toegevoegd wil Mertens wel altijd met eigen ogen zien waar en hoe het gemaakt wordt. „We willen mensen die het zwaar hebben maar wel vaak prachtige producten maken een grotere afzetmarkt bieden dan de lokale markt. Er moet echter wel een wederzijds vertrouwen zijn. We kijken of producten duurzaam zijn en of er goed met het personeel wordt omgegaan. Als dat niet zo is, gaat de deal niet door”, schetst de onderneemster. „Het is me een keer overkomen dat ik een product in de collectie opnam nadat ik het op een beurs had gezien, maar toen ik een jaar later bij de producent kwam was de sfeer daar zo slecht dat we meteen de samenwerking hebben opgezegd.”

Organisch

In 15 jaar is Van Verre uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf. „We groeien gestaag, vooral internationaal. We hebben inmiddels afnemers in meer dan 50 landen, onze omzet komt voor 80% uit het buitenland”, vertelt Mertens. „We zien een heel groot potentieel, maar dat hoeven we niet allemaal nu te benutten. Onze producenten kunnen dat niet aan en daarnaast willen we ook geen financiële steun van buitenaf. We groeien rustig maar gestaag. Het gaat heel organisch; we hebben ons van een idee aan de keukentafel ontwikkeld tot een zelfstandig stevig bedrijf met een enorme potentie. Dat had ik nooit durven dromen.”