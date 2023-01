Premium Het beste van De Telegraaf

Leegstand in winkelstraat daalt, deze ondernemers sprongen in het diepe: ’We doen veel aan beleving’

Door Pascal Kuipers

Jan (links) en Bart Poell Ⓒ Jeroen Kuit

Voor het eerst in hele lange tijd was er maandag positief nieuws te melden over de veelgeplaagde Nederlandse winkelstraat. De leegstand is flink gedaald, naar het niveau van 2011 zelfs. Maar zijn er dan meer winkels bijgekomen? Nee, dat niet.