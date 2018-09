Weg vrij voor overname Ilva door Arcelor

De bonden en ArcelorMittal zijn het eens geworden over het aantal werknemers dat na de overname aanblijft. Het akkoord voorziet ook in een fonds van 250 miljoen euro, bedoeld om werknemers aan te moedigen vervroegd ontslag te nemen.

ArcelorMittal, met beursnotering in Amsterdam, kwam vorig jaar als meest geschikte overnamepartij uit de bus voor Ilva. Die onderneming kwam in acute geldnood na een groot vervuilingsschandaal rond haar grootste staalfabriek in de Zuid-Italiaanse stad Taranto.

Di Maio eiste eerder dit jaar een onderzoek naar vermeende onrechtmatigheden bij het biedingsproces op Ilva. Hij noemt het tegenhouden van de deal nu ,,niet in het publieke belang''. Di Maio's Vijfsterrenbeweging pleitte in het verleden voor de volledige sluiting van de Ilva-fabriek in Taranto.