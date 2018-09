Hoekstra haalt uit naar ING

De bewindsman is uitermate ontstemd over de kwestie. ,,Het is zeer ernstig dat kennelijk de commercie zo duidelijk heeft gewonnen van de regelgeving, zo zeer dat er ook strafbare feiten zijn erkend."

Hij wil van president-commissaris Wijers uitleg over wat er is gebeurd en horen over de maatregelen die de bank van plan is te nemen. Hij spreekt met Wijers en niet met topman Ralph Hamers omdat de president-commissaris ,,eindverantwoordelijk is".

Hoekstra heeft woensdag tijdens regulier overleg met president Klaas Knot en toezichtdirecteur Frank Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) ,,uitvoerig" over de ING-zaak gesproken. Hij wilde niet verder ingaan op details van het gesprek.

In de Tweede Kamer is verbazing over het feit dat niemand vervolgd wordt voor de witwaspraktijken bij de bank. Verscheidene partijen hebben al Kamervragen gesteld. ING betaalt een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro aan de overheid.