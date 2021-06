ABN Amro verkoopt divisie die investeert in olie- en gasindustrie

Financieel

Just Eat Takeaway topper in iets hogere AEX

De AEX houdt de kleine openingswinst in het eerste handelsuur vast. Vooral Just Eat takeaway en Ahold Delhaize zijn in trek. Shell is de grootste achterblijver. Beleggers doen het rustig aan in afwachting van het rentebesluit door de ECB en inflatiecijfers uit de VS op donderdag.