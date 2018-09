Hogere omzet computerbedrijf Dell

De totale omzet in het op 3 augustus afgesloten tweede kwartaal klom op jaarbasis met 18 procent tot 22,9 miljard dollar. Bij alle bedrijfsonderdelen zaten de inkomsten in de lift. Het aangepaste bedrijfsresultaat ging met 13 procent omhoog tot 2,5 miljard dollar. Het technologiebedrijf verhoogde zijn verwachtingen voor het hele boekjaar.

In juli kondigde Dell aan via een soort omruil van aandelen terug naar Wall Street te willen keren. Die transactie heeft een waarde van 21,7 miljard dollar. Een beursnotering geeft Dell meer mogelijkheden om schuldenlast terug te dringen. Oprichter Michael Dell haalde het concern samen met investeerder Silver Lake in 2013 van de beurs.