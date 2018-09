Beleggers eisen uitleg van ING-accountant

Daartoe roept Paul Koster namens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) op naar aanleiding van de recordschikking van €775 miljoen die ING deze week sloot met het Openbaar Ministerie voor het structureel missen van signalen die duidden op verdachte financiële transacties.

EY is ook verwikkeld in een rechtszaak over verdachte smeergeldbetalingen van een cliënt, telecombedrijf Vimpelcom, die via de rekeningen van ING liepen. Vimpelcom bekende eerder al schuld bij het OM, net als ING en schikte ook. EY wil niet schikken.

Fouten

De twee EY-accountants die de boeken van ING deden, kwamen al eerder in het nieuws. In 2016 bleek dat er een fout was gemaakt waardoor de winst van ING over 2015 met €1 miljard moest worden verlaagd. Accountant van dienst was Marcel van Loo.

In 2013 zag Coen Boogaart ’materiële’ fouten in de jaarrekening van Rabobank over het hoofd die in 2014 werden gecorrigeerd. Boogaart is hoogste baas van EY Nederland, zijn voorganger Van Loo promoveerde tot managing partner van EY’s internationale financiële ’praktijk in Europa, Midden-Oosten, India en Afrika.

Koster (VEB) meent dat EY, tot en met 2015 verantwoordelijk voor de jaarrekeningen van ING, met een verklaring moet komen over hoe het kan dat de accountant niets heeft geconstateerd van de misstanden bij ING.

’Voldoende aandacht’

Ook wil hij van KPMG weten waarom er niet eerder en accurater een inschatting van de kosten gemaakt kon worden.

Het jaarverslag over 2016 werd niet langer door EY gecontroleerd, maar door KPMG. Daarin duikt voor het eerst de melding op van een onderzoek van het OM naar ING. KPMG zegt in een reactie daarmee voldoende aandacht te hebben geschonken aan de zaak. EY wil niet reageren.

