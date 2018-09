Beurstopper VS voorziet eindsprint S&P500

Met zijn enthousiasme voor de ontwikkeling van Amerikaanse aandelen verwacht Dwyer dat de S&P nog eens zo’n 11% zal oplopen in vergelijking met het huidige niveau.

De strateeg houdt er verder rekening mee dat de S&P500 volgend jaar de weg omhoog zal vervolgen naar een een recordstand van 3360.

Volgens Dwyer is veel reden tot optimisme vanwege het sterk gestegen vertrouwen bij inkoopmanagers in de VS. De ISM steeg in augustus naar het hoogste niveau in 14 jaar.