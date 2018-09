Hollandse techtopper Elastic dicht bij beursgang VS

De beurswaarde van de tech-speler die software schrijft om data realtime te kunnen doorzoeken wordt geschat op meer dan €1 miljard. Klanten zijn onder meer Facebook, Microsoft, Nasa, Cisco, Ebay, Wikipedia en de New York Times.

Elastic staat al jaren op lijstjes van zakenbankiers, mede omdat oprichter Steven Schuurman nooit een geheim van de ambities maakte. In een interview met Emerce zei hij in 2016 dat Elastic binnen vijf jaar naar de beurs zou gaan. „Het is voor ons geen droom, maar eerder een verplichting aan onze investeerders”. Er is naar schatting zo’n $170 miljoen aan venture capital in Elastic geïnvesteerd.