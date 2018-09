Hypotheek crowdfunden: aantrekkelijk voor kopers en spaarders?

„Wij richten ons op starters op de woningmarkt die een hypotheek zoeken boven de NHG norm”, vertelt mede-oprichter Vincent van den Noort van Jungo. „We wilden een win-winhypotheek creëren, die zowel voor huizenkopers als investeerders aantrekkelijk zou zijn. Dat is volgens mij gelukt. Op dit moment zijn wij de goedkoopste optie voor wie zijn rente voor dertig jaar wil vastzetten.”

De rente voor tien jaar vast is nog niet heel scherp, concludeert de Consumentenbond.

Wie geïnteresseerd is in een crowdfund-hypotheek, kan op dit moment bij een beperkt aantal tussenpersonen aankloppen. Dat aantal groeit gestaag. De hypotheekvorm is volgens de Consumentenbond aantrekkelijk voor mensen die een hypotheek willen afsluiten die niet onder de NHG valt, die (bijna) 100% van de marktwaarde willen lenen en die niet lineair kunnen of willen aflossen. Er is een maximum hypotheekbedrag van €750.000.

Vast bedrag

Net als bij normale crowdfunding kan de geldvrager zelf in zijn netwerk op zoek naar financiers, al is dat niet noodzakelijk. Voor hen kan investeren in een hypotheek aantrekkelijk zijn, want de rente is hoger dan bij een spaarrekening of -deposito en de lening wordt in maximaal 8 jaar terugbetaald. Wel is uiteraard ook het risico hoger. De investering valt niet onder het depositogarantiestelsel.

Een investeerder mag na een toets maximaal €80.000 over verschillende hypotheken uitlenen. Als een huizenkoper de hypotheek niet meer kan aflossen en het huis in de executieverkoop belandt, sta je als crowdfunder achter institutionele investeerders. Wel houdt Jungo een potje achter de hand om de crowd te kunnen doorbetalen bij aflossingsproblemen.

Hoe werkt het?

Bij Jungo wordt 80% van de hypotheek gefinancierd door een professionele investeerder, op dit moment alleen Aegon. De overige 20% procent kan worden gefinancierd door particuliere geldschieters. Dit deel wordt in 8 jaar lineair terugbetaald. De rest volgt in 22 jaar annuïtair.

Bij de huidige rentestanden heeft Jungo volgens de Consumentenbond de eerste jaren door de lineaire aflossing een hogere maandlast dan een annuïteitenhypotheek, om na verloop van tijd voordeliger te worden. Na een aantal jaar wordt de hypotheek weer wat duurder dan een lineaire hypotheek. Bij een hogere hypotheekrente kan Jungo er wél in meer gevallen gunstig bij afsteken.

