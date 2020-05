Hypotheekklant accepteert hogere rente bij grootbank

In de praktijk blijkt dat sommige financiers steevast meer aanvragen binnen krijgen dan je op grond van hun rentepercentage zou verwachten, stelt de hypotheekketen vast. Dat is vooral opvallend bij NHG-hypotheken, omdat daarbij voor alle geldverstrekkers vergelijkbare accepatieregels van Nationale Hypotheek Garantie gelden. „Mogelijk dat vertrouwen ook een rol speelt”, oppert De Hypotheekshop.

De aanbieders die ondanks een wat hogere rente toch veel aanvragen ontvangen, behoren bijna allemaal tot de top 10 grootste geldverstrekkers. De nummers 1 tot en met 5 zijn: Rabobank, ABN Amro, ING, NN en Aegon. Volgens de onderzoekers kwam 65% van de consumenten terecht bij aanbieders die een wat hogere rente hanteren.

Er werd ook gekeken hoeveel consumenten extra willen betalen voor de grote naam. „Daaruit blijkt dat een renteverschil van 0,10% tot 0,20% voor de meeste consumenten acceptabel is. De geldverstrekkers met de gunstigste verhouding tussen rentepercentage en aantal aanvragen, kenden gemiddeld een 0,15% tot 0,17% hogere rente dan de scherpste aanbieder.” Dat is voor de meeste hypotheken een verschil van een paar tientjes per maand, aldus De Hypotheekshop.

De keten maakt wel zelf een kanttekening bij deze bevindingen, omdat er bij de NHG-hypotheken wel enige verschillen denkbaar zijn. Zoals een ruimer productaanbod, een gunstigere verhuisregeling en een lagere aflosboete.