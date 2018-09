’Lotsverbondenheid toegenomen door crisis’

Toen de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers tien jaar geleden omviel, was Coen Teulings directeur van het Centraal Planbureau. Hij zag van nabij de paniek in de Nederlandse politiek. Al snel vielen immers ook Nederlandse banken om. ABN Amro en ING moesten worden gered met tientallen miljarden belastinggeld. En na de bankencrisis ontrolde in de eurozone een spannend vervolg, de eurocrisis.

Teulings schreef er het boek Over de dijken over waarin hij terugblikt op de afgelopen tien jaar. Hoe kon de crisis ontstaan? Staan we er nu beter voor? En hadden we de crisis anders moeten aanpakken? Hij maakt de lezer alvast één illusie armer: banken redden zullen we blijven doen. „En dat is maar goed ook.”

Tien jaar geleden is Lehman omgevallen. Had die bank wel failliet moeten gaan?

„Dat is meteen de gemeenste vraag. Was het misschien beter geweest als Lehman gered was? De verleiding is om ja te zeggen. De onzekerheid na het faillissement was zó groot, dat had je willen voorkomen. Tegelijkertijd waren er zoveel slechte leningen dat het de vraag is of je het überhaupt nog had kunnen afwikkelen zonder zo’n explosie.”

Verzekeraar AIG is vlak daarna wél gered.

„Op het moment dat je zoiets doet, brand je zoveel vertrouwen op dat je prompt daarna zorgt dat niet nóg een instelling failliet gaat. De ellende zat heel diep. AIG zat op een portefeuille aan kredietderivaten die totaal failliet was. Vroeg of laat zou het bij AIG naar boven komen. Dat kon niet eeuwig doorrotten.”

De bredere vraag is: wat te doen bij een bankencrisis? U stelt dat overheden ook in de toekomst banken zullen redden?

„Laten we niet de illusie hebben dat dit de laatste keer was dat er belastinggeld naar de bank gebracht is. Dat zal echt nog wel een keer gebeuren. De grote vraag: hoe slaan we de burger aan? Slaan we hem aan als belastingbetaler of als depositohouder bij een bank? Uiteindelijk blijkt het beter het als belastingbetaler te doen dan als depositohouder. Het probleem is van iedereen, dus laten we het dan maar over iedereen uitspreiden. Uiteindelijk blijkt de belastingbetaler er achteraf vaak nog aan te verdienen ook.”

Is die tegenstelling niet vals? De keuze is toch: slaan we de belastingbetaler aan of de aandeelhouder?

„Daar is de keuze duidelijk, dan moet je aandeelhouders aanslaan. Bij Fortis hebben we de organisatie gered en het bedrijf aan de gang gehouden. Maar de aandeelhouder heeft niks gekregen. De vraag is: moet je de bank vervolgens failliet laten gaan? Of moet de overheid de boel overnemen, zorgen voor nieuw kapitaal, zorgen dat de business zo snel mogelijk weer draait? Kijk naar wat er met de Dirk Scheringa Bank is gebeurd. DSB hebben we failliet laten gaan en ik denk dat niemand daar gelukkiger van is geworden. Het heeft alleen maar geld gekost. Nou was Dirk Scheringa in een hele moeizame positie. Zijn businessmodel was niet houdbaar. Maar bij grotere banken zal de verleiding om te redden groot zijn en of die verleiding zo slecht is, dat betwijfel ik.”

U vindt dat de politiek ruimhartig moet zijn?

„Banken kennen de bedrijven die klant bij hun zijn, ze geven ze krediet. Als er wat misgaat, is dan meteen de hele bank hartstikke rot? Meestal niet. Wil je dan dat allerlei bedrijven plotseling geen toegang meer hebben tot een bank?”

Jeroen Dijsselbloem, oud-eurogroepvoorzitter, ziet het als zijn nalatenschap dat banken niet meer met belastinggeld worden gered.

„Dijsselbloem heeft een politiek belang om dit nu te zeggen. De kiezers zijn boos op bankiers, dat begrijp ik. Dus is het prettig om te zeggen dat bankiers voortaan op hun eigen blaren moeten zitten. Maar toch zijn het meestal de blaren van de samenleving en niet van de bankiers.”

Heeft het turbulente faillissement van Lehman de manier waarop ABN Amro en ING zijn gered beïnvloed?

„Ja, daardoor veranderde er veel. Overigens hoor je verschillende geluiden van mensen die er nauw bij betrokken waren. Sommigen zeggen zelfs dat ING door de overheid bijna gedwongen was om de redding te accepteren. Omdat de overheid koste wat kost wilde voorkomen dat er überhaupt discussie zou ontstaan.”

Wat was in de kern de oorzaak van de crisis?

„Eén heel belangrijke factor was de enorme vloedgolf aan besparingen uit China naar Amerika. De Amerikaanse markt moest al dat geld ergens beleggen. Toen zijn er in Amerika teveel huizen gebouwd. Het toezicht heeft gefaald om dat te voorkomen dat er teveel in huizen geïnvesteerd werd. Er is veel kritiek dat de Amerikaanse rente toen te laag was. Maar de suggestie van Klaas Knot dat de rente hoger had moeten zijn, lijkt mij bizar.”

Dat enorme spaaroverschot duwde de rente omlaag?

„Ja natuurlijk. Dat is gewoon de markt.”

Is dat probleem van overvloedig spaargeld voorbij?

„Nee, je ziet nu nog steeds een soortgelijk probleem. Dat komt door de demografie. Japan loopt vijftien jaar voor op Europa met zijn zwaar vergrijsde bevolking. Dan krijg je op een zeker moment een bubbel van zestigers. Die hebben allemaal veel gespaard voor hun pensioen. Die enorme pensioenspaarpotten uit Japan moesten ergens belegd worden. Daar kwam tien jaar geleden China nog bij dat om andere redenen veel spaarde. Europa wordt nu het grote probleem. Het lagerentebeleid van Draghi is dan ook niets anders dan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Als er zoveel spaargeld is, gaat de rente omlaag. In Europa zoekt dat spaargeld vrij wanhopig naar plekken waar dat geld kan worden belegd. Daar komt bij dat Europa een heel laag begrotingstekort heeft. Het laagste van de wereld, met afstand. Dat gaat wringen.”

U schrijft dat het Europese streven om de staatsschuld onder de 60% te krijgen onhoudbaar is in dit licht. Dat is zo contra-intuïtief. U zegt eigenlijk: beste overheden, maak schulden, want anders kunnen onze pensioengelden niet worden belegd.

„Dat is een geheel adequate samenvatting.”

Dat voelt raar. Nederlanders willen graag spaarzaam zijn. Daar past een spenderende overheid niet bij.

„Wij sparen heel veel voor ons pensioen. Italië, Spanje en Duitsland sparen ook als gekken, die landen vergrijzen snel. Die besparingen moeten ergens in worden belegd. Staatsobligaties zijn aantrekkelijke, veilige beleggingen. Je ziet wat er in Japan de afgelopen jaren gebeurd is: de rente is nul, al vijftien jaar lang, en een hoge staatsschuld. Japan loopt qua demografie vijftien jaar voor op Europa, dus je kunt verwachten dat wat daar is gebeurd, de komende jaren in Europa zal gebeuren. We hebben heel veel opwinding gehad in Nederland dat de rente nu echt gaat stijgen, dat is flauwekul. Gaat niet gebeuren.”

Hoe ziet een Japan-scenario voor Europa eruit?

„Dat hoeft niet zo slecht te zijn. Lage rente, hogere staatsschuld. Ik denk dan ook dat het Europese stabiliteits- en groeipact waarin de begrotingsregels staan aan herziening toe is. Dat is te restrictief. In de huidige vorm zal het niet nageleefd worden. Niemand gaat naar een structureel begrotingstekort van 1%. Dat is maar goed ook, want dat zou leiden tot een ramp. Onze pensioenbezuinigingen moeten toch ergens heen? Er is een enorme behoefte aan veilige beleggingen.”

Bij een Japan-scenario denk je ook aan jarenlange economische stagnatie.

„Ik weet niet of dat het goede beeld is. Kijk, Italië heeft echt een probleem. Italië groeit niet, al jaren niet. Daar moeten ze iets aan doen, maar dat is niet zo eenvoudig. In Japan is de groei per hoofd van de bevolking de afgelopen jaren vrij bevredigend geweest. Italië is het grootste probleem in Europa. Maar over het algemeen ben ik vrij optimistisch over Europa.”

O ja?

„President Trump maakt Europa veel belangrijker. Op veiligheidsgebied is de Navo in grote problemen. Op economisch gebied is Trump de Wereldhandelsorganisatie aan het opblazen. Dat betekent dat we naar bilaterale handelsonderhandelingen gaan. Dan zal de EU gezamenlijk moeten optrekken tegenover de VS. Dus Brussel wordt heel belangrijk voor ons.”

Als CPB-directeur was u tegen de drastische bezuinigingen, maar de politiek zette door.

„Ik zie vier redenen waarom Nederland zoveel bezuinigd heeft. Eén: onze ervaring uit de jaren tachtig. Maar dat was echt een heel andere crisis. Tweede is: zuinigheid zit in ons dna. Derde reden is: wij wilden ons per se aan de regels houden, omdat we de zuidelijke landen zo wilden dwingen dat ook te doen. De laatste reden is dat het even heel eng was. Zou Nederland zijn staatsschuld nog kunnen financieren? Dat heeft in 2012 en 2013 in de hoofden van beleidsmakers een rol gespeeld. Ik was er zelf getuige van. De secretaris-generaal van Financiën mailde me: Coen, heb je in de gaten wat er op de markten gebeurt?”

Dan is het toch begrijpelijk dat Nederland zijn begroting op orde wilde hebben?

„Toen Wilders in 2013 wegliep uit de Catshuis-onderhandelingen steeg ons renteverschil met Duitsland met drie, vier basispunten. Zie dat in perspectief: België betaalde toen 70 basispunten meer dan Nederland. Drie of vier basispunten was dus afronding. Maar ook ik keek iedere week hoe het met ons renteverschil zat. Op dat moment voelde ieder land zich op zichzelf teruggeworpen en probeerde zo snel mogelijk in veilige haven te komen. Maar dat heeft wel bijgedragen aan een beleid dat heel grote economische schade tot gevolg had. Met alle sociale ellende van dien.”

Zal een volgende crisis anders verlopen?

„Er zal ongetwijfeld ooit weer eens een crisis komen, maar ik denk niet dat die Europa op dezelfde manier zal raken. Europa heeft laten zien waarvoor ze staat. De lotsverbondenheid is toegenomen. Dat geeft meer vertrouwen op de financiële markten. Rutte is niet voor niks anders gaan praten. Hij kent al die mensen nu. Dat creëert een andere sfeer.”