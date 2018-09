ING-topman Ralph Hamers Ⓒ © Dijkstra b.v.

Bestuursvoorzitter Ralph Hamers gaf vier jaar geleden in een interview met de Vereniging van Effectenbezitters aan hoe belangrijk ING het naleven van regels vindt. Hij sprak toen over de megaboete van $9 miljard van de Amerikaanse autoriteiten voor concurrent BNP Paribas die werd opgelegd in verband met schending van economische sancties.