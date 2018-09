’Postbezorgen slecht voor gezondheid’

Dat zegt vakbond FNV, dat een ergonomisch onderzoek heeft laten doen. „De invoering van de combibundel zou niet door moeten gaan omdat de arbeidsomstandigheden onacceptabel zijn”, zegt FNV-bestuurder Ger Deleij in een toelichting op het onderzoek dat uitgevoerd is door een extern bureau.

Zelf sorteren

Tot nu toe werd de post nog op volgorde gelegd door de voorbereiders, maar nu moeten de postbezorgers zelf nu hun post deels zelf op straat sorteren. Daar wordt een speciaal vest voor gebruikt. „De nieuwe werkwijze is slecht voor de nek, waardoor de het lichaam verkeerd wordt belast”, aldus Deleij.

PostNL wijst er in een reactie op dat het vest niet gebruikt hoeft te worden. „Postbezorgers kunnen nog drie andere methodes gebruiken voor het sorteren. Het is aan elke individuele postbezorger om te bepalen hoe hij of zij het beste werkt”, zegt een woordvoerder van PostNL. „Er zijn verschillende Scandinavische landen waar het vest al gebruikt wordt.”

Nieuwe werkwijze

PostNL heeft al eerder onderzoeken naar de nieuwe werkwijze gedaan, maar die zijn achter het bureau gebeurd, aldus de FNV. Het nieuwe onderzoek heeft de praktijkervaringen meegenomen. „We moeten veranderen. We roepen FNV op om met ons mee te denken, in plaats van alleen maar actie te voeren”, aldus PostNL.

Medewerkers van een sorteercentrum van PostNL in Nieuwegein hebben gisteren het werk neergelegd vanwege de combibundel. „Er is veel weerstand onder 17.000 postbezorgers”, zegt Deleij. „PostNL moet pas op de plaats maken en samen met ons onderzoeken hoe het moet.”