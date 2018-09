Heineken wil patent van concurrent uit boeken

De stap van Heineken volgt op een poging van het Amerikaans-Belgische AB InBev om het verkregen patent in te zetten tegen Heineken. AB InBev wilde een invoerverbod in de VS op kleine fusten voor consumenten van Heineken omdat daarmee inbreuk zou worden gemaakt op het patent.

Heineken beschuldigde AB InBev daarna overigens ook al van patentinbreuk. Het Nederlandse bedrijf verwees naar een patent uit 2004 voor een vergelijkbaar fust dat gebruikt kon worden in zijn BeerTender thuistap.