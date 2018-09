Werkgevers doen ultiem bod cao Metalektro

Het bod van FME gaat uit van een loonsverhoging van 2,86 procent per jaar met een looptijd van 33 maanden. De bonden zetten al maanden in op 3,5 procent loonsverhoging per jaar. Ook willen ze meer zeggenschap en werkzekerheid. Op die laatste vlakken doen de werkgevers nu toezeggingen.

De afgelopen maanden weigerden de bonden uitnodigingen van de FME, omdat die vasthield aan het oude aanbod. In plaats daarvan werd meermaals gestaakt, waaronder deze week. Ook voor vrijdag staan nog stakingen gepland.