’Veroordeling van top ING is mogelijk’

Een tuchtrechtzaak tegen de top en medewerkers van ING noemt Van Mierlo ’een belangrijke toets voor de betekenis van de bankierseed’. Iedere medewerker in de financiële sector, ook commissarissen en bestuurders, moeten deze beroepseed sinds 2015 afleggen. „Een berisping, boete of al dan niet tijdelijks beroepsverbod voor de top en medewerkers van ING is zeker mogelijk”, aldus Van Mierlo, die in 2008 de basis legde voor de huidige bankierseed in zijn boek ’Gepast en ongepast geld’.

Ook is strafrechtelijke vervolging van de betrokken ING-ers nog steeds mogelijk, stelt hij: „Het openbaar ministerie zegt geen mogelijkheden te zien voor een strafrechtelijke vervolging, maar die is er wel. ING is door meerdere toezichthouders (DNB en ECB) gewezen om onvolkomenheden in haar controles en heeft daar zelfs boetes voor gekregen. Zo’n boete ontsnapt niet aan de aandacht van de raad van bestuur. Het nalaten van betere controles is een onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad is namelijk niet alleen iets wat je bewust doet, maar ook iets wat je bewust nalaat. ING heeft bewust nagelaten haar controles op witwassen en ongebruikelijke transacties uit te voeren. Dat is ook strafbaar.”

Verzaken

Het verweer van ING dat afdelingen onder de raad van bestuur van elkaar niet wisten wat ze deden, snijdt in de ogen van Van Mierlo geen hout: „Iedere individuele medewerker heeft de bankierseed moeten afleggen. Dat geeft iedereen een objectieve taal, maar ook de bevoegdheid en de plicht om onregelmatigheden binnen de bank aan te kaarten. Wie daar geen gebruik van maak, verzaakt aan zijn eed.”

Alle commissarissen en bestuurders van alle financiële instellingen zijn al sinds 2010 verplicht om de bankierseed af te leggen: „Degenen die daar lacherig over deden, zijn de eersten, die er tegenaan lopen. Dat zag je ook in de bouwfraude. De grootste zondaars waren de mensen die tijdenlang principieel weigerden hun beroepsverklaring af te leggen. Ik kijk daarom met belangstelling naar de aanpak van de commissarissen en de bestuurders. Daar moet de toon gezet worden.”

Sinds 2015 leggen niet alleen 80.000 medewerkers van banken de bankierseed af, maar ook medewerkers van verzekeraars, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en tussenpersonen. In België is op dit moment een wetsvoorstel aanhangig om ook daar de bankierseed in te voeren. Sinds vorig jaar kennen ook accountants in navolging van de bankierseed een eigen beroepseed.

