Den Haag - De druk op ING neemt verder toe. De eerste stap richting een mogelijk beroepsverbod voor foute bankiers is gezet. En in Den Haag hameren politici erop dat de verantwoordelijken voor het enorme witwas-schandaal bij de bank op moeten stappen of ontslagen moeten worden. Hoofdrolspeler ING-president-commissaris Wijers vluchtte ondertussen voor de pers.