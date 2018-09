'Damrak kijkt naar handel en banen'

Op het handelsgebied lijken de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Canada deze week waarschijnlijk nog geen akkoord op te leveren. Volgens ingewijden staan er voor de Amerikanen urgentere zaken op de agenda, waardoor een vervanger voor het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag (NAFTA) nog op zich laat wachten.

Ook verstrijkt vrijdag de deadline voor de invoering van nieuwe Amerikaanse importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen. China heeft al gedreigd tegenmaatregelen te nemen. Daarnaast zou president Donald Trump tegen een columnist van The Wall Street Journal hebben gezegd dat Japan het volgende doelwit is in zijn handelsstrijd.

ING

De Europese chipbedrijven staan in de schijnwerpers na een waarschuwing van de Amerikaanse branchegenoot KLA-Tencor voor een vertraagde groei in geheugenchips. Chipmaker Broadcom, een toeleverancier van iPhone-maker Apple, gaf daarentegen een beter dan verwachte omzetvoorspelling af voor het vierde kwartaal dankzij de nieuwe iPhone-modellen die deze maand worden gepresenteerd.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar ING. Volgens het Financieele Dagblad (FD) kampt de bank in zijn thuislanden Nederland en België met zulke grote achterstanden op het eigen werkprogramma dat het de bedrijfsvoering begint te bedreigen. Eerder deze week ontstond grote maatschappelijke en politieke ophef toen bekend werd dat ING een recordschikking van 775 miljoen moest betalen voor falende antiwitwassystemen.

Het aandeel Adyen kreeg een neutral-advies van Exane, met een koersdoel van 600 euro.

Euro

De Europese beurzen sloten donderdag in het rood. De AEX-index verloor 1,4 procent tot 539,37 punten en leverde daarmee de jaarwinst in. De MidKap zakte 1,1 procent tot 772,79 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,9 procent. Ook de beurzen in New York gingen overwegend omlaag.

De euro was 1,1615 dollar waard, tegen 1,1618 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 67,87 dollar. Een vat Brentolie kostte 0,1 procent minder op 76,45 dollar.