Mogelijk staartje witwaszaak ING

Amsterdam - De witwaszaak die door ING is geschikt, krijgt mogelijk nog een staartje. Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij de bank over die zaak. Dat is de eerste stap die de stichting doet op weg naar een mogelijke tuchtrechtszaak. Afhankelijk van de informatie die binnenkomt, besluiten de aanklagers van de stichting of ze een onderzoek beginnen.