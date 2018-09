Beurs: Rode AEX wacht op banencijfers

Na tien minuten stond de AEX-index 0,1% lager op 538,9 punten. De Midkap noteerde 0,3% in het rood op 770,7 punten.

Elders gaven de beurzen een verdeeld beeld te zien. In New York sloot de Dow Jones-index donderdag 0,1% hoger, terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,9% lager eindigde. De Japanse Nikkei-index begon vanochtend aan het weekend met een verlies van 0,8%.

Op handelsgebied lijken de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Canada deze week waarschijnlijk nog geen akkoord op te leveren. Volgens ingewijden staan er voor de Amerikanen urgentere zaken op de agenda, waardoor een vervanger voor het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag (NAFTA) nog op zich laat wachten.

Ook verstrijkt vandaag de deadline voor de invoering van nieuwe Amerikaanse importtarieven op $200 miljard aan Chinese goederen. China heeft al gedreigd tegenmaatregelen te nemen. Daarnaast zou president Donald Trump tegen een columnist van The Wall Street Journal hebben gezegd dat Japan het volgende doelwit is in zijn handelsstrijd.

In de AEX koerste ASML 1,1% lager. De chipmachinefabrikant verloor donderdag ook al ruim 4,5%. De stemming in de chipsector werd beheerst door een waarschuwing van het Amerikaanse KLA-Tencor voor een vertraagde groei in geheugenchips. Chipmaker Broadcom, een toeleverancier van iPhone-maker Apple, gaf daarentegen een beter dan verwachte omzetvoorspelling af voor het vierde kwartaal dankzij de nieuwe iPhone-modellen die deze maand worden gepresenteerd. Lampenfabrikant Signify werd eveneens 1,1% minder waard.

ING noteerde 0,5% in de min. Volgens Hans Ludo van Mierlo, geestelijk vader van de bankierseed, is een veroordeling van de ING-top wel degelijk mogelijk. De bank schikte deze week een witwasaffaire met het Nederlandse OM voor €775 miljoen.

De winnaars in de AEX werden aangevoerd door staalfabrikant ArcelorMittal (+1,3%). Staalbedrijf Numetal mag in zijn consortium met het Russische VTB Capital een overnamebod doen op het failliete Indiase Essar Steel. Ook ArcelorMittal aast er op.

Bij de smallcapfondsen daalde Kas Bank 6,3%. De financieel dienstverlener werd donderdag ook al 17,5% minder waard na tegenvallende halfjaarcijfers.

Het lokaal genoteerde Adyen steeg 1,5% naar €638,50. Het betaalbedrijf kreeg een neutraal-advies van vermogensbeheerder Exane, met een koersdoel van €600.