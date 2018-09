Hoekstra: EU-witwasregels onder loep nemen

,,Dat is een valide vraag gegeven de signalen in meerdere landen’’, zei hij voor het begin van een bijeenkomst met de ministers van Financiën van de eurozone, de Eurogroep, in Wenen. Zijn voorganger Jeroen Dijsselbloem pleitte woensdag voor een centraal, Europees toezicht op witwasrisico's in de bankensector.

Aanleiding daarvoor is de witwasaffaire bij ING. De grootste bank van Nederland heeft een schikking van in totaal 775 miljoen euro met justitie getroffen omdat zij jarenlang te weinig deed om witwassen door klanten te voorkomen. Ook bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta zijn recent witwaspraktijken aan het licht gekomen.

De kwestie staat niet op de agenda van de Eurogroep en Hoekstra wilde niet zeggen of hij het er met zijn collega's over zou hebben. Hij vindt dat ,,we eerst ons huiswerk moeten doen''.