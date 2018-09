AEX beperkt verlies na zwakke beursweek

Na even onder 534 te zijn teruggevallen, sloot de AEX 0,2% lager op 538,5 punten. Het betekende op weekbasis wel een verlies van 3,6%. De AMX daalde vrijdag 0,5% naar 769,1 punten.

Op de overige Europese beurzen wisten koopjesjagers de verliezen eveneens terug te dringen. Parijs sloot zelfs licht hoger.

Macro-econoom Corné Cornelissen schrijft de stevige koersdalingen van deze week allereerst toe aan de dreigende escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China. „Nu de deadline is verstreken, kan de VS elk moment importheffingen opleggen op Chinese goederen ter waarde van $200 miljard. China kan dit niet over zijn kant laten gaan en zal dus met tegenmaatregelen komen. Ten opzichte van de omvang van hun economieën zijn de maatregelen overigens nog altijd vrij bescheiden.”

Ook wijst Cornelissen op de aanhoudende onrust in de opkomende economieën en de toegenomen kans dat de Fed de rente dit jaar nog tweemaal zal verhogen. „Dit laatste is bijna onvermijdelijk geworden, na de recente sterke macrocijfers uit de VS. Opkomende markten zoals Turkije vormen wel een vraagteken, maar deze landen zijn economisch niet zo belangrijk.”

Over de brexit en Italië maakt de macro-econoom zich weinig zorgen. „Er komt vroeg of laat een akkoord tussen de EU en het VK. Dat beide politieke partijen in Italië hebben aangegeven zich aan de Europese regels te willen houden, biedt hoop.”

Cornelissen denkt dat er slechts sprake is van een koerscorrectie op de aandelenbeurzen en toont zich positief voor de lange termijn. Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV sluit zich hier volledig bij aan. „De waarderingen in Europa zijn relatief laag met een koers-winstverhouding van gemiddeld 14 en een dividendrendement van bijna 4%. Uiteindelijk zullen de gunstige ontwikkeling van de economie en de bedrijfswinsten voor hogere koersen gaan zorgen.”

ING was met een min van 3,5% de grootste daler onder de Nederlandse hoofdfondsen. De bank kampt in de Benelux met werkachterstanden en ict-problemen, waardoor de bedrijfsvoering in de knel kan komen.

Signify werd 2,7% minder waard, na een koersdoelverlaging door effectenhuis Jefferies van €24 naar €21, bij een ongewijzigd underperformadvies.

ASML sloot 0,4% lager. De chipmachinefabrikant verloor donderdag ruim 4,5%. De stemming in de chipsector werd gedrukt door een waarschuwing van het Amerikaanse KLA-Tencor voor een vertraagde groei in geheugenchips.

Biotechnologiebedrijf Galapagos pakte er 2,7% bij, waarmee het verlies van donderdag weer werd goedgemaakt. Toen reageerden beleggers negatief op onderzoeksresultaten, maar analisten tonen zich hierover juist positief.

KPN won 0,9%, na donderdag op het laagste niveau in vijf jaar te zijn gesloten. ArcelorMittal klom 0,6%. De staalfabrikant mag een overnamebod doen op het failliete Indiase Essar Steel.

Bij de middelgrote fondsen belandde de toeleverancier aan de chipsector ASMI met een min van 4,6% onderaan.

Takeaway.com viel met een plus van 2,9% in de smaak. Mede door winstnemingen stond de maaltijdenbezorger eerder deze week onder druk.

Het lokaal genoteerde Adyen sloot 2,5% hoger op €644,80. Het betaalbedrijf kreeg een neutraal-advies van vermogensbeheerder Exane, met een koersdoel van €600.

