'Groei bij betalingsdiensten blijft sterk'

Exane wijst op de doorgaande innovatie bij bedrijven en het openen van nieuwe markten. Een belangrijke aanjager van groei bij betalingsdienstverleners is volgens de Franse zakenbank e-commerce. Wat betreft Adyen is Exane van mening dat dit bedrijf een goede positie heeft in diensten voor e-commerce, maar dat de sterke groeivooruitzichten voor het bedrijf al in de waardering zijn verwerkt.

Het aandeel Adyen noteerde vrijdagochtend omstreeks 10.00 uur een plus van 1,4 procent op 638 euro.