ING krijgt er van langs op Damrak

De roep wordt steeds luider om de witwaszaak bij ING niet alleen met een megaschikking af te doen. De Stichting Tuchtrecht banken heeft al een informatieverzoek ingediend bij de bank over deze zaak. Ook de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, heeft eerder deze week al harde kritiek geleverd op ING over de zeer gebrekkige toezicht om witwassen te voorkomen.

ING heeft verder in een interne presentatie over werkachterstanden in Nederland en België de ernst daarvan overdreven, om managers aan te sporen hun best te doen. Dat zegt Peter Jacobs, de eindverantwoordelijke voor IT-systemen, van de bank in Nederland.

ING stelde in een interne presentatie dat de 'license to operate' in het geding zou komen door achterstanden, meldde het Financieele Dagblad vrijdag. Jacobs noemt die bewoording in een reactie op het FD-artikel ,,achteraf te sterk aangezet''. Maar ,,we wilden dat iedereen zich realiseerde dat dit onze hoogste prioriteit heeft''.

Een van de achterstanden betreft de IT in België. Die voldoet volgens Jacobs nog niet aan de interne risicoscore van ING. Hij stipt daarbij wel aan de bank strengere eisen hanteert zijn dan toezichthouders. Daar voldoet het bedrijf wel aan.