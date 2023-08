Airbnb en Booking.com krijgen vleugels om run consument op vakantie

Vooral vakanties over de grens en stedentrips zijn populair, maakte Airbnb bekend in zijn kwartaalresultaten. Van april tot en met juni werden er 13 procent meer overnachtingen in steden geboekt, tegenover een tegenvallende 11 procent over het hele aanbod van Airbnb. Maar door hogere prijzen boekte het vakantiewoningplatform wel zijn grootste winst ooit in het tweede kwartaal, van 593 miljoen euro. Dat is 72 procent meer dan vorig jaar. Een nacht kost nu gemiddeld ruim 150 euro, 42 procent meer dan in 2019.

"Recordseizoen"

Booking Holdings, het concern achter het in Amsterdam gevestigde Booking.com, verwacht dat het komende kwartaal in het teken staat van „een recordseizoen op het gebied van reizen.” Ook in juli zette de „sterke vraag” door, lichtte topman Glenn Fogel toe. Amerikanen gaan weer vaker buiten eigen land op vakantie en worden daarbij geholpen door de sterke dollar. Daardoor is verblijven in andere landen relatief goedkoper.

Het populaire reisplatform zag de omzet afgelopen kwartaal met ruim een kwart toenemen, tot omgerekend zo’n 5 miljard euro. De winst steeg met ruim de helft tot omgerekend meer dan 1 miljard euro. Dat kwam voor een belangrijk deel door hogere prijzen, want het aantal geboekte nachten groeide maar met 9 procent vergeleken met een jaar eerder.

Booking Holdings is niet alleen met het bekende boekingsplatform Booking.com actief in de reiswereld, maar ook met onder meer vluchtenzoekmachine Kayak en de reserveerapp voor restaurants OpenTable.